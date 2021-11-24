Нутрициолог Фазлыева рассказала о нежелательных к употреблению на ночь продуктах

Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева рассказала о продуктах, которые нежелательно есть на ночь.

«Перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Также надо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива — они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В свою очередь, говядина, баранина и свинина нагружают печень. Сложными для усвоения являются и свежие овощи, добавила специалист.

Как отметила Фазлыева, в идеале заканчивать последний приём пищи нужно за 3—4 часа до сна, но если пришлось припоздниться, то можно съесть небольшой кусок твёрдого сыра, одно-два яйца или тушёные овощи.

Эксперт также посоветовала не пропускать завтрак, а обедать до 15:00.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.