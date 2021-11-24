В Омской области подтвердили 587 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области подтвердили 587 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области подтвердили 587 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав и федеральный оперативный штаб.

Отмечается, что общее число заболевших в регионе достигло 111 059. Вакцинацию прошли 877 130 жителей, оба компонента вакцины получили 622 589 человек.

Также стало известно, что в Самаре начал работу пункт вакцинации, расположенный в медицинском колледже имени Нины Ляпиной, передаёт sova.info. Он открыт с 09:00 до 20:00.

«Для пациентов сделан отдельный вход, их встречают студенты-волонтёры, которые измеряют температуру и подсказывают, куда пройти», — заявила заведующая самарской городской поликлиникой №4 Ирина Золотовская.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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