В Ростовской области зарегистрировали 644 случая COVID-19 за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 644 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. В настоящее время на лечении в больницах находятся 4128 пациентов.

Всего в регионе за время пандемии заболели 171 647 жителей, из медучреждений выписали 146 тыс. человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге полный курс вакцинации прошли 2 130 349 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

За последние 24 часа в пунктах вакцинации побывали свыше 30 тыс. горожан.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.