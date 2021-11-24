В Ростовской области зарегистрировали 644 случая COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. В настоящее время на лечении в больницах находятся 4128 пациентов.
Всего в регионе за время пандемии заболели 171 647 жителей, из медучреждений выписали 146 тыс. человек.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге полный курс вакцинации прошли 2 130 349 человек, передают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.
За последние 24 часа в пунктах вакцинации побывали свыше 30 тыс. горожан.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.