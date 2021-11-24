В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Пермском крае зафиксировали 694 случая коронавируса за последние сутки.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • AP

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб. В настоящее время в регионе 5354 койки для пациентов с COVID-19, занято 3498.

С начала пандемии заболели 136 614 жителей края, выздоровели — 115 858.

Также стало известно, что в Курской области выявили 332 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Всего в регионе заболел 74 561 житель.

Прививку от COVID-19 сделали 566 316 человек, завершили иммунизацию — 513 087.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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