В Мурманской области подтвердили 236 случаев COVID-19 за сутки

В Мурманской области подтвердили 236 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 85 192 жителя. Выписаны 65 890 человек.

Также стало известно, что в Ульяновской области выросли темпы вакцинации. За всё время прививочной кампании регион получил 612 627 комплектов вакцины, передаёт mosaica.ru.

По данным на начало недели, от COVID-19 привились 535 090 жителей. Оба компонента вакцины получили 365 104 человека.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.