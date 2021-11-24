В Мурманской области подтвердили 236 случаев COVID-19 за сутки

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В Мурманской области подтвердили 236 случаев коронавируса за сутки.
В Мурманской области подтвердили 236 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 85 192 жителя. Выписаны 65 890 человек.

Также стало известно, что в Ульяновской области выросли темпы вакцинации. За всё время прививочной кампании регион получил 612 627 комплектов вакцины, передаёт mosaica.ru.

По данным на начало недели, от COVID-19 привились 535 090 жителей. Оба компонента вакцины получили 365 104 человека.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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