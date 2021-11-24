В Нижегородской области зарегистрировали 768 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 768 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 210 032 человека. Из больниц выписаны 181 920 жителей, включая 487 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 527 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 696 человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 109 837, выписанных — 83 583.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.