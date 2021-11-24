В Волгоградской области выявили 458 случаев коронавируса за сутки

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В Волгоградской области выявили 458 случаев коронавируса за последние сутки.
В Волгоградской области выявили 458 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 115 111.

Также стало известно, что на Камчатке с пятницы, 26 ноября, бары, рестораны и кафе смогут работать в ночное время, передаёт ОТР.

При этом подчёркивается, что посетители заведений при входе должны будут предъявить сертификат о прививке, справку о перенесённом COVID-19 или медотвод.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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