В Волгоградской области выявили 458 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 458 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 115 111.

Также стало известно, что на Камчатке с пятницы, 26 ноября, бары, рестораны и кафе смогут работать в ночное время, передаёт ОТР.

При этом подчёркивается, что посетители заведений при входе должны будут предъявить сертификат о прививке, справку о перенесённом COVID-19 или медотвод.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.