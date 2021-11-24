В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 78 965 жителей. Выписаны 61 499 человек, в том числе 205 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Крыму выявили 702 случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших в республике достигло 116 193, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Вылечились 103 683 жителей, включая 701 за последние 24 часа.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.