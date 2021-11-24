В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тюменской области зафиксировали 325 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 78 965 жителей. Выписаны 61 499 человек, в том числе 205 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 702 случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших в республике достигло 116 193, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Вылечились 103 683 жителей, включая 701 за последние 24 часа.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.