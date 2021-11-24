В Краснодарском крае подтвердили 830 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 830 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Краснодаре (212 человек), а также в Новороссийске и Сочи.

Общее число заболевших в регионе достигло 94 403, выздоровевших — 67 112. На лечении в больницах находятся 5507 пациентов, на дому лечатся 29 223.

Всего в России выявили 33 558 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.