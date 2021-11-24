В Татарстане зарегистрировали 252 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 252 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 36 557. Вылечились 30 116 жителей, в том числе 251 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 340 случаев COVID-19 за сутки, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (198 человек), а также в Глазове и Воткинске.

Прививку сделали 618 500 жителей. Оба компонента вакцины получили 414 157 граждан. Однокомпонентной вакциной привились 108 544 человека.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.