В Иркутской области выявили 601 случай COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 135 725. На лечении в медучреждениях находятся 5260 пациентов.
Выздоровели 111 550 жителей, в том числе 365 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделал 1 960 941 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. Оба компонента вакцины получили 1 463 895 граждан.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.