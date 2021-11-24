В Иркутской области выявили 601 случай COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 601 случай коронавируса за сутки.
В Иркутской области выявили 601 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 135 725. На лечении в медучреждениях находятся 5260 пациентов.

Выздоровели 111 550 жителей, в том числе 365 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделал 1 960 941 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. Оба компонента вакцины получили 1 463 895 граждан.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков прокомментировал ситуацию с пандемией.

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