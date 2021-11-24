В России выдали разрешение на клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
- AP
Об этом Мишустин сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.
По его словам, уже проведены доклинические испытания препарата, которые показали эффективность и безопасность вакцины.
«Программа клинических исследований тоже подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев», — сказал премьер.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса.
Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью RT рассказал о назальной вакцине от коронавируса.