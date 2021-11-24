В центре здоровья детей поддержали планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минздрав зарегистрирует 24 ноября вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.
В центре здоровья детей поддержали планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Я поддерживаю. Считаю, что это очень правильное решение. Поскольку наш прошлогодний опыт работы с детьми, заболевшими ковидом, показывает, что в большинстве случаев заболевание у детей протекает бессимптомно или легко. И эти дети являются основным источником заражения для старших членов своей семьи. Родителей, конечно, в меньшей степени, чаще всего бабушек и дедушек. А вот они уже болеют крайне тяжело и понимают, что, скорее всего, заразились от кого-то из внуков, только тогда, когда уже оказываются в больнице и в реанимационном отделении», — сказал собеседник RT.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить