В центре здоровья детей поддержали планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минздрав зарегистрирует 24 ноября вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.

«Я поддерживаю. Считаю, что это очень правильное решение. Поскольку наш прошлогодний опыт работы с детьми, заболевшими ковидом, показывает, что в большинстве случаев заболевание у детей протекает бессимптомно или легко. И эти дети являются основным источником заражения для старших членов своей семьи. Родителей, конечно, в меньшей степени, чаще всего бабушек и дедушек. А вот они уже болеют крайне тяжело и понимают, что, скорее всего, заразились от кого-то из внуков, только тогда, когда уже оказываются в больнице и в реанимационном отделении», — сказал собеседник RT.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября.