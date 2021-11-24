Врач Петряйкина прокомментировала планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для детей

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Полина Полетаева
Директор Российской детской клинической больницы Российского национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова Елена Петряйкина в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Минздрав зарегистрирует 24 ноября вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.
Врач Петряйкина прокомментировала планируемую регистрацию вакцины от COVID-19 для детей
  • AP

«Мнение у меня самое положительное. Это, бесспорно, можно считать достижением российской науки. Это сильно повлияет на ситуацию с коронавирусом. История медицины ясно говорит о том, что эпидемии были побеждены только в эпоху массовой вакцинации и создания коллективного иммунитета. Дети, помимо того, что могут болеть и болеть тяжело, они ещё имеют море контактов. Поэтому они должны быть полноправными участниками формирования коллективного иммунитета», — сказала собеседница RT.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября.

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