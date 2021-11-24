Врач Иванов прокомментировал сообщения о вакцине от коронавируса для подростков

Ректор педиатрического университета СПбГПМУ Дмитрий Иванов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет в среду, 24 ноября.

«Мне кажется, что это огромный шаг в профилактике распространения новой коронавирусной инфекции не только у детей, но и у взрослых», — заявил Иванов.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет в среду, 24 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, прививки от коронавируса детям проводятся при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.