Милонов призвал проявить национальную солидарность в ситуации с коронавирусом

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с RT высказался по поводу ситуации с коронавирусом.

«Коронавирус — это не теория заговора и не план мировой закулисы, в чём нас пытаются убедить всевозможные сектанты и «ждуны» конца света. Эта болезнь — настоящая чума нашего века», — сказал Милонов.

Он также подчеркнул, что вакцинация — дело добровольное.

«Никто насильно не хватает людей и не колет шприцами. Жизнь — божественный дар, который каждый из нас должен беречь. Сегодня нам нужно не играть со смертью в русскую рулетку, а проявить национальную солидарность и остановить распространение болезни», — добавил депутат.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.