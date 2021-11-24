Виктор Дробыш высказался о вакцинации от коронавируса

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT рассказал о своём отношении к вакцинации от коронавируса.

«Я взял себя, жену, мы вакцинировались, и я не собираюсь слушать вообще никого, никакие доводы. Я читаю, что вакцинирование победило большие болезни: корь, оспу и т. д. Я думаю, что вакцинирование победит и это. Я каждый день слышу доводы и за, и против, но считаю, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Здравый смысл подсказывает мне, что вакцинирование неизбежно», — сказал продюсер.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.