Виктор Дробыш высказался о вакцинации от коронавируса

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Анастасия Белоусова
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT рассказал о своём отношении к вакцинации от коронавируса.
Виктор Дробыш высказался о вакцинации от коронавируса
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Я взял себя, жену, мы вакцинировались, и я не собираюсь слушать вообще никого, никакие доводы. Я читаю, что вакцинирование победило большие болезни: корь, оспу и т. д. Я думаю, что вакцинирование победит и это. Я каждый день слышу доводы и за, и против, но считаю, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Здравый смысл подсказывает мне, что вакцинирование неизбежно», — сказал продюсер.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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