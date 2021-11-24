Госдума одобрила проект о применении экипажем спецсредств сдерживания против авиадебоширов

Короткая ссылка
Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий экипажу воздушного судна применять спецсредства сдерживания против дебоширов.
Госдума одобрила проект о применении экипажем спецсредств сдерживания против авиадебоширов
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, в российском Воздушном кодексе планируют ввести норму, согласно которой командир воздушного судна сможет отдавать распоряжение членам экипажа о применении необходимых мер, в том числе «мер принуждения», в отношении лиц, создающих своими действиями угрозу безопасности полёта или угрозу жизни и здоровью других лиц.

При этом перечень средств сдерживания и порядок действий экипажа будет определять кабмин.

В августе в Волгограде после экстренной посадки самолёта из-за дебошира возбудили дело.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон о повышении уровня транспортной безопасности в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить