Госдума одобрила проект о применении экипажем спецсредств сдерживания против авиадебоширов

Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий экипажу воздушного судна применять спецсредства сдерживания против дебоширов.

Как сообщает ТАСС, в российском Воздушном кодексе планируют ввести норму, согласно которой командир воздушного судна сможет отдавать распоряжение членам экипажа о применении необходимых мер, в том числе «мер принуждения», в отношении лиц, создающих своими действиями угрозу безопасности полёта или угрозу жизни и здоровью других лиц.

При этом перечень средств сдерживания и порядок действий экипажа будет определять кабмин.

В августе в Волгограде после экстренной посадки самолёта из-за дебошира возбудили дело.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон о повышении уровня транспортной безопасности в стране.