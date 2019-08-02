Путин одобрил закон о транспортной безопасности в России
- РИА Новости
Закон в том числе обязывает перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора.
Также субъекты транспортной инфраструктуры будут обязаны разрабатывать и утверждать паспорта обеспечения транспортной безопасности. Правительство России разработает типовые образцы.
Документ наделяет подразделения ведомственной охраны в области транспорта правом на получение, хранение и применение стрелкового оружия. При этом сотрудников, связанных с транспортной безопасностью, обязали проходить ежегодный профилактический медосмотр.
Ранее «Вечерняя Москва» передавала, что в Москве проведут проверку транспортной инфраструктуры.