Путин одобрил закон о транспортной безопасности в России

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о повышении транспортной безопасности в стране. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин одобрил закон о транспортной безопасности в России
  • РИА Новости

Закон в том числе обязывает перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора.

Также субъекты транспортной инфраструктуры будут обязаны разрабатывать и утверждать паспорта обеспечения транспортной безопасности. Правительство России разработает типовые образцы.

Документ наделяет подразделения ведомственной охраны в области транспорта правом на получение, хранение и применение стрелкового оружия. При этом сотрудников, связанных с транспортной безопасностью, обязали проходить ежегодный профилактический медосмотр.

Ранее «Вечерняя Москва» передавала, что в Москве проведут проверку транспортной инфраструктуры.

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