В Москве проведут проверку транспортной инфраструктуры
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Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в частности, осмотрят светофоры, почистят дорожные знаки и заменят повреждённые на новые.
Особое внимание специалисты уделят улицам, на которых находятся детские сады, школы и вузы, а также тем, что расположены поблизости от учебных заведений.
«В сентябре начинается новый учебный год — дети и подростки вновь начнут часто выезжать в город на учёбу. Кроме того, на улицах увеличится количество автомобилей, поскольку многие люди возвращаются из отпусков. Дорога в детский сад, школу или вуз должна быть безопасной», — цитирует пресс-службу ЦОДД портал мэра и правительства.
1 августа сотрудники центра восстановили или заменили более 110 дорожных знаков. Они также проверили около 15 тыс. светофоров.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге установили 102 светофора на солнечных батареях в 2018 году.