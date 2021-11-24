В Кремле поддержали врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо врачей российских больниц к известным противникам вакцинации.
В Кремле поддержали врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации
  • AP

«В курсе, оцениваем очень положительно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле письмо врачей к антипрививочникам и как его оценивают.

Он выразил надежду, что «авторитет тех людей, которые подписали обращение, непререкаемый авторитет» поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения.

Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич также поддержал открытое письмо российских врачей.

Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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