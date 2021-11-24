В ГД поддержали предложение запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья
- РИА Новости
«Правильно. Вообще из единственного жилья нельзя выселять, не только семьи с детьми, а вообще из единственного жилья выселять нельзя. К чему толкаем их? Где они должны жить?» — отметил парламентарий.
Он добавил, что задача государства — не лишать единственного жилья, «а решать вопросы таким образом, чтобы максимально быстро обеспечивать жильём социального найма тех, кто нуждается».
«У нас до сих пор не ликвидирована очередь ветеранов боевых действий, детей-сирот, инвалидов, репрессированных. Поэтому недопустимо выселять, это однозначно, а тем более семьи, имеющие детей», — заключил Нилов.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.