В ГД поддержали предложение запретить выселять семьи с детьми из единственного жилья

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.

«Правильно. Вообще из единственного жилья нельзя выселять, не только семьи с детьми, а вообще из единственного жилья выселять нельзя. К чему толкаем их? Где они должны жить?» — отметил парламентарий.

Он добавил, что задача государства — не лишать единственного жилья, «а решать вопросы таким образом, чтобы максимально быстро обеспечивать жильём социального найма тех, кто нуждается».

«У нас до сих пор не ликвидирована очередь ветеранов боевых действий, детей-сирот, инвалидов, репрессированных. Поэтому недопустимо выселять, это однозначно, а тем более семьи, имеющие детей», — заключил Нилов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.