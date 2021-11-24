Москалькова предлагает запретить законом выселять семьи с детьми из единственного жилья
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- РИА Новости
Соответствующее предложение она высказала во время своего выступления на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.
«Важной проблемой остаётся выселение из единственного жилья семей с детьми. Нельзя выселять семьи с детьми на улицу. Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми», — цитирует её РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.