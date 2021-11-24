Москалькова предлагает запретить законом выселять семьи с детьми из единственного жилья

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.
Москалькова предлагает запретить законом выселять семьи с детьми из единственного жилья
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Соответствующее предложение она высказала во время своего выступления на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

«Важной проблемой остаётся выселение из единственного жилья семей с детьми. Нельзя выселять семьи с детьми на улицу. Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми», — цитирует её РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё. 

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