Москалькова предлагает запретить законом выселять семьи с детьми из единственного жилья

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне запретить выселение семей с детьми из единственного жилья.

Соответствующее предложение она высказала во время своего выступления на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

«Важной проблемой остаётся выселение из единственного жилья семей с детьми. Нельзя выселять семьи с детьми на улицу. Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми», — цитирует её РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.