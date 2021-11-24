В Минздраве предложили альтернативу военной службе для призывников с медобразованием

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Минздрав России планирует предложить альтернативу военной службе для призывников с медицинским образованием — работу в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
В Минздраве предложили альтернативу военной службе для призывников с медобразованием
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке», — приводит РИА Новости слова Фисенко на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

По его словам, кадровая проблема на Дальнем Востоке является одной из основных в здравоохранении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 1,4 млрд рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий на Дальнем Востоке.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве российских граждан на военную службу

В нём указано, что по 31 декабря 2021 года необходимо осуществить призыв на военную службу 127,5 тыс. российских граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

Также президент постановил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.

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