Правительство выделило почти 1,4 млрд рублей на поддержку аграриев на Дальнем Востоке

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 1,4 млрд рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий на Дальнем Востоке.
Правительство выделило почти 1,4 млрд рублей на поддержку аграриев на Дальнем Востоке
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Более 1 млрд направят в Амурскую область, где зафиксирован наибольший урон. Остальные средства распределят между Якутией, Еврейской автономной областью, а также Забайкальским и Хабаровским краями.

«Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению. Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

Соответствующие меры позволят поддержать более 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3 тыс. местных жителей с подсобными хозяйствами.

В сентябре сообщалось, что российский премьер подписал распоряжение о выделении более 2 млрд рублей на оказание помощи жителям Амурской области и выплату компенсаций в связи с прошедшими паводками.

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