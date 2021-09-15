Кабмин выделил более 2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Амурской области

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2 млрд рублей на оказание помощи жителям Амурской области и выплату компенсаций в связи с прошедшими паводками.

«Амурская область получит более 2 млрд рублей на помощь жителям, пострадавшим в результате паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из выделенных средств 1,3 млрд рублей направят на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья.

Ещё почти 700 млн выделили на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества.

В пресс-службе кабмина уточнили, что всего помощь получат более 700 семей.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.