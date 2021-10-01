Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве российских граждан на военную службу.
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нём указано, что с 1 октября по 31 декабря 2021 года необходимо осуществить призыв на военную службу 127,5 тыс. российских граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

Также президент постановил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.

Ранее сообщалось, что новая призывная кампания пройдёт во всех субъектах России, кроме 24 муниципальных образований пяти субъектов, где она проводится только весной.

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