В России начался осенний призыв в армию

Новая призывная кампания 2021 года пройдёт во всех субъектах Российской Федерации, кроме 24 муниципальных образований пяти субъектов, где она проводится только весной.

«Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тыс. человек», — приводит ТАСС слова начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС России генерал-полковника Евгения Бурдинского.

В войсках будут приняты все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции и других сезонных болезней.

«В военкоматах с призывниками должны работать только сотрудники, прошедшие вакцинацию», — подчеркнул Бурдинский.

Перевозка людей к призывным и сборным пунктам будет осуществляться только на транспорте, который прошёл дезинфекцию, общественный транспорт использоваться не будет.

По состоянию на 24 сентября, более 26 тыс. военнослужащих Южного военного округа прошли ревакцинацию от COVID-19. Прививку также сделали обучающимся в образовательных учреждениях Минобороны, сотрудникам организаций военного ведомства.