Более 26 тысяч военнослужащих ЮВО прошли ревакцинацию от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
На данный момент полный цикл вакцинации в ЮВО прошли свыше 260 тыс. человек, из которых более 155 тыс. — военнослужащие и члены их семей, более 40 тыс. — гражданский персонал.
Прививку также сделали обучающимся в образовательных учреждениях Минобороны, сотрудникам организаций военного ведомства.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.