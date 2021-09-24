Более 26 тысяч военнослужащих ЮВО прошли ревакцинацию от COVID-19

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Более 26 тыс. военнослужащих Южного военного округа прошли ревакцинацию от COVID-19.
Более 26 тысяч военнослужащих ЮВО прошли ревакцинацию от COVID-19
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

На данный момент полный цикл вакцинации в ЮВО прошли свыше 260 тыс. человек, из которых более 155 тыс. — военнослужащие и члены их семей, более 40 тыс. — гражданский персонал.

Прививку также сделали обучающимся в образовательных учреждениях Минобороны, сотрудникам организаций военного ведомства.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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