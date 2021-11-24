Депутат Тумусов поддержал письмо врачей к известным противникам вакцинации

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал открытое письмо врачей российских больниц к известным противникам вакцинации.
Депутат Тумусов поддержал письмо врачей к известным противникам вакцинации
  • AP

«Хорошая новость. Врачи пригласили посмотреть и сказали, что, когда посмотрят, у них (противников вакцинации. — RT) мнение изменится. Надо, чтобы вторая половина пожелания была исполнена. Надо, чтобы они пришли», — сказал парламентарий.

Ранее замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич заявил, что поддерживает открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

Врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали 24 ноября открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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