Депутат Тумусов поддержал письмо врачей к известным противникам вакцинации

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал открытое письмо врачей российских больниц к известным противникам вакцинации.

«Хорошая новость. Врачи пригласили посмотреть и сказали, что, когда посмотрят, у них (противников вакцинации. — RT) мнение изменится. Надо, чтобы вторая половина пожелания была исполнена. Надо, чтобы они пришли», — сказал парламентарий.

Ранее замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич заявил, что поддерживает открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.

Врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали 24 ноября открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.