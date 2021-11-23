В Тюменской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

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Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю снизилась на 24% по сравнению с предыдущей неделей. Среди детей 7—14 лет заболеваемость уменьшилась на 40%.
В Тюменской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В настоящее время показатель ниже недельного эпидпорога на 45%.

В регионе продолжается вакцинация. К настоящему моменту привиты более 584 тыс. жителей, в том числе более 194 тыс. детей.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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