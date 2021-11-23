В Тюменской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В настоящее время показатель ниже недельного эпидпорога на 45%.
В регионе продолжается вакцинация. К настоящему моменту привиты более 584 тыс. жителей, в том числе более 194 тыс. детей.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.