В Тюменской области рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю снизилась на 24% по сравнению с предыдущей неделей. Среди детей 7—14 лет заболеваемость уменьшилась на 40%.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В настоящее время показатель ниже недельного эпидпорога на 45%.

В регионе продолжается вакцинация. К настоящему моменту привиты более 584 тыс. жителей, в том числе более 194 тыс. детей.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.