Аксёнов пригласил президента Болгарии Радева в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов пригласил посетить регион президента Болгарии Румена Радева, ранее заявившего о принадлежности Крыма России. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым», — заявил Аксёнов.

Он подчеркнул, что визит станет отличной возможностью познакомиться с природой, историей и гостеприимством полуострова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева о российской принадлежности Крыма.

По его словам, болгарский лидер «своими опрометчивыми изречениями нанёс удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

19 ноября в МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания болгарского президента о российском Крыме.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.