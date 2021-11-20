Кулеба прокомментировал слова президента Болгарии о российском Крыме

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента Болгарии Румена Радева о российской принадлежности Крыма.
Кулеба прокомментировал слова президента Болгарии о российском Крыме
  • Reuters

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма — это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — написал Кулеба в Twitter.

По его словам, болгарский лидер «своими опрометчивыми изречениями нанёс удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

19 ноября в МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за высказывания болгарского президента о российском Крыме.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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