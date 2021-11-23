Готовившему нападение на школу в Казани подростку назначили психиатрическую экспертизу
- РИА Новости
«Подросток в настоящее время помещён в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении на сайте СК.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Казани несовершеннолетнего, который подозревается в подготовке вооружённого нападения на образовательное учреждение.
По имеющимся данным, к совершению массового убийства подростка через мессенджер склонял «некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц).