Готовившему нападение на школу в Казани подростку назначили психиатрическую экспертизу

Подростка, который готовил вооружённое нападение на школу в Казани, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Подросток в настоящее время помещён в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении на сайте СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Казани несовершеннолетнего, который подозревается в подготовке вооружённого нападения на образовательное учреждение.

По имеющимся данным, к совершению массового убийства подростка через мессенджер склонял «некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц).