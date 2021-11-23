Готовившему нападение на школу в Казани подростку назначили психиатрическую экспертизу

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Подростка, который готовил вооружённое нападение на школу в Казани, направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Готовившему нападение на школу в Казани подростку назначили психиатрическую экспертизу
  • РИА Новости

«Подросток в настоящее время помещён в психиатрический стационар закрытого типа для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении на сайте СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Казани несовершеннолетнего, который подозревается в подготовке вооружённого нападения на образовательное учреждение.

По имеющимся данным, к совершению массового убийства подростка через мессенджер склонял «некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины». 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц).

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