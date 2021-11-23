В Татарстане прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 252 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 36 305. Выписаны 29 865 пациентов, в том числе 493 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 259 случаев COVID-19 за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный штаб. Вылечились 402 человека.

На лечении дома находятся 6840 пациентов, в больницах — 3595.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.