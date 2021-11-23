В Волгоградской области подтвердили 463 случая COVID-19 за сутки
- © Александр Патрин
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 114 653. Вылечились 98 467 жителей, включая 337 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в среду, 24 ноября, в Тольятти можно будет сделать прививку от COVID-19 в культурном центре «Автоград», передаёт sova.info со ссылкой на городскую администрацию.
Мобильные прививочные пункты будут открыты с 08:00 до 18:00. Предварительная запись не требуется.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.