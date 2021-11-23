В Волгоградской области подтвердили 463 случая COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области подтвердили 463 случая коронавируса за сутки.
В Волгоградской области подтвердили 463 случая COVID-19 за сутки
  • © Александр Патрин
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 114 653. Вылечились 98 467 жителей, включая 337 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в среду, 24 ноября, в Тольятти можно будет сделать прививку от COVID-19 в культурном центре «Автоград», передаёт sova.info со ссылкой на городскую администрацию.

Мобильные прививочные пункты будут открыты с 08:00 до 18:00. Предварительная запись не требуется.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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