Медики зафиксировали в Иркутской области 603 новых случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области в течение суток выявлено 603 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом пишет kp.ru.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 135 124 заболевших.

111 185 выздоровели, из них 386 — за сутки. 31 человек скончался.

Наряду с этим стало известно, что в Челябинской области ещё пять баз для пациентов с коронавирусом прекратят свою работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«К плановой работе возвращается Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, горбольница №3 Магнитогорска, райбольница Аши, горбольница №3 Миасса, райбольница села Долгодеревенское и горбольница Копейска», — говорится в сообщении.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.