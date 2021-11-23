Медики зафиксировали в Иркутской области 603 новых случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области в течение суток выявлено 603 новых случая коронавирусной инфекции.
Медики зафиксировали в Иркутской области 603 новых случая COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 135 124 заболевших.

111 185 выздоровели, из них 386 — за сутки. 31 человек скончался.

Наряду с этим стало известно, что в Челябинской области ещё пять баз для пациентов с коронавирусом прекратят свою работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«К плановой работе возвращается Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, горбольница №3 Магнитогорска, райбольница Аши, горбольница №3 Миасса, райбольница села Долгодеревенское и горбольница Копейска», — говорится в сообщении.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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