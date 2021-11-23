В Красноярском крае выявили 705 случаев коронавируса за сутки

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В Красноярском крае выявили 705 случаев коронавируса за последние сутки.
В Красноярском крае выявили 705 случаев коронавируса за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболел 147 671 житель. Выздоровели 131 324 человека, в том числе 698 за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 555 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4355 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4213», — заявили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в Тверской области подтвердили 378 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru. Выписаны 319 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 85 761, вылечившихся — 73 281.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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