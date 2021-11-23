В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Нижегородской области зафиксировали 759 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 209 264, выздоровевших — 181 433. За минувшие 24 часа вылечились 454 пациента.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 692 случая COVID-19 за сутки. Выписаны 680 жителей, передаёт properm.ru.

Вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса прошёл 1 098 521 человек. Оба компонента получили 762 062 жителя.

С начала пандемии в регионе заболели 135 920 человек.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.