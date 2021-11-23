В Томской области подтвердили 258 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области подтвердили 258 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

За всё время в регионе заболели 54 085 жителей. Вылечились 39 311 человек, в том числе 26 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Омской области выявили 589 случаев COVID-19 за сутки, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Выписаны 690 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 110 472, выздоровевших — 85 790.

Прививку сделали 870 110 омичей, оба компонента получили 616 572 человека.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.