В Томской области подтвердили 258 случаев COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
За всё время в регионе заболели 54 085 жителей. Вылечились 39 311 человек, в том числе 26 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Омской области выявили 589 случаев COVID-19 за сутки, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Выписаны 690 пациентов.
Общее число заболевших в регионе достигло 110 472, выздоровевших — 85 790.
Прививку сделали 870 110 омичей, оба компонента получили 616 572 человека.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.