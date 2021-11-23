«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов в 40 раз

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Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов в 40 раз
  • © Сергей Ермохин
  • РИА Новости

Авторы предлагают изменить сумму штрафа за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 до 4000 рублей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Единой России».

Документ за подписью вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, председателя комитета по безопасности Василия Пискарёва, его заместителя Анатолия Выборного и сенатора Ирины Рукавишниковой предполагает изменения в часть первую статьи 11.17 КоАП.

В конце августа Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры, запретив компании Google размещение в YouTube роликов, пропагандирующих деятельность зацеперов

Как отмечается, проверкой установлено, что на YouTube были размещены ролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения снаружи поездов.

2 июля сообщалось, что транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.

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