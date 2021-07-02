Прокуратура просит суд запретить Google пропаганду деятельности зацеперов

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Транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.
Прокуратура просит суд запретить Google пропаганду деятельности зацеперов
  • Reuters

«В ходе проверки истцом были установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря суда Юлия Котомина.

Отмечается, что дело будет рассмотрено 28 июля.

Ранее стало известно, что компанию Google могут оштрафовать ещё на сумму до 12 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент по требованию Роскомнадзора. 

25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google в общей сложности на 6 млн рублей за неудаление противоправной информации.

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