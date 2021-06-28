Google грозит ещё 12 млн рублей штрафа за неудаление запрещённого контента

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Компанию Google могут оштрафовать ещё на сумму до 12 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Москвы.
Google грозит ещё 12 млн рублей штрафа за неудаление запрещённого контента
  • © Mike Blake
  • Reuters

«В суд поступили три протокола в отношении Google, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за это нарушение предусмотрен штраф до 4 млн рублей по каждому протоколу.

25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google в общей сложности на 6 млн рублей за неудаление противоправной информации. 27 мая суд постановил оштрафовать компанию ещё на 3,5 млн рублей по обвинению в повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы.

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