Google грозит ещё 12 млн рублей штрафа за неудаление запрещённого контента

Компанию Google могут оштрафовать ещё на сумму до 12 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422-й мировой судебный участок Москвы.

«В суд поступили три протокола в отношении Google, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за это нарушение предусмотрен штраф до 4 млн рублей по каждому протоколу.

25 мая мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google в общей сложности на 6 млн рублей за неудаление противоправной информации. 27 мая суд постановил оштрафовать компанию ещё на 3,5 млн рублей по обвинению в повторном неисполнении обязанностей оператором поисковой системы.