Суд Москвы запретил пропагандировать деятельность зацеперов в YouTube

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Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры, запретив компании Google размещение в YouTube роликов, пропагандирующих деятельность зацеперов.
Суд Москвы запретил пропагандировать деятельность зацеперов в YouTube
  • Reuters

Отмечается, что проверкой установлено, что на YouTube были размещены ролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения снаружи поездов.

«Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса — компании Google LLC — о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

2 июля сообщалось, что транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.

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