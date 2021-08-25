Суд Москвы запретил пропагандировать деятельность зацеперов в YouTube

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры, запретив компании Google размещение в YouTube роликов, пропагандирующих деятельность зацеперов.

Отмечается, что проверкой установлено, что на YouTube были размещены ролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения снаружи поездов.

«Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса — компании Google LLC — о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

2 июля сообщалось, что транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.