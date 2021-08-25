Суд Москвы запретил пропагандировать деятельность зацеперов в YouTube
- Reuters
Отмечается, что проверкой установлено, что на YouTube были размещены ролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения снаружи поездов.
«Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределённого круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса — компании Google LLC — о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
2 июля сообщалось, что транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.