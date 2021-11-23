В Ростовской области зарегистрировали 650 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 650 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. На лечении в ковидных госпиталях находятся 4252 заболевших. Всего в области заболели 171 003 человека, вылечились — 145 тыс.

Также стало известно, что в Тюменской области прививку от COVID-19 сделали 847 тыс. граждан, полный курс вакцинации прошли 708 тыс., передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.