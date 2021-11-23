В Краснодарском крае выявили 759 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае выявили 759 случаев коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае выявили 759 случаев COVID-19 за сутки
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Краснодаре (297 жителей), а также в Сочи и Ейском районе.

По данным краевого Минздрава, выписаны из больниц за минувшие 24 часа 964 пациента.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на COVID-19 — 5579 человек, в том числе 3006 с подтверждённым диагнозом.

Также стало известно, что в Новгородской области зарегистрировали 330 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на оперативный штаб. Выздоровел 181 житель.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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