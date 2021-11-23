В Приморье прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Приморском крае зафиксировали 430 случаев COVID-19 за сутки.
В Приморье прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

С начала пандемии в регионе заболели почти 85 тыс. человек. В настоящее время госпитализированы около 2,3 тыс. пациентов.

Как заявили в региональном Минздраве, в резерве для таких пациентов ещё примерно 300 мест. Прививку от коронавируса сделали почти 740 тыс. человек, завершили иммунизацию 464 тыс.

Также стало известно, что в Бурятии военнослужащие аэродрома Восточный подготовили для медучреждений свыше 5 т сжиженного кислорода, передаёт ОТР. Больницы планируют использовать его для заболевших COVID-19.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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