В Калининградской области подтвердили 377 случаев коронавируса за сутки

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В Калининградской области подтвердили 377 случаев коронавируса за последние сутки.
В Калининградской области подтвердили 377 случаев коронавируса за сутки
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 73,6 тыс. Из медучреждений выписаны 64,9 тыс. жителей, в том числе 425 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что некоторые больницы Свердловской области, перепрофилированные для пациентов с COVID-19, вновь смогут начать принимать пациентов с другими заболеваниями, передаёт URA.RU.

«Мы открываем койки для оказания помощи пациентам с другими профилями, потому что другие заболевания тоже существуют. Если будет стабилизация или будет тенденция к снижению заболеваемости, мы будем перепрофилировать медучреждения», — заявил замминистра здравоохранения региона Денис Демидов.

Так, по его словам, в настоящее время госпитализация пациентов с COVID-19 остановлена в хирургическом корпусе ГКБ №40 и ГБ №36 в Екатеринбурге.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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