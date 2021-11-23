В Курской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Курской области зафиксировали 337 случаев коронавируса за сутки.
В Курской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что больше всего заболевших — в Курске (242), а также в Курском районе и Железногорске.

На лечении в больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1716 пациентов.

Прививку от коронавируса сделали 562 388 жителей, завершили вакцинацию 509 074 человека.

Также стало известно, что пять муниципалитетов Тюменской области перевыполнили план по вакцинации, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный штаб. Это Заводоуковской, Нижнетавдинский, Ялуторовский, Ярковский и Тюменский районы.

Как отметили в областном Депздраве, ещё три района могут в скором времени достичь планового показателя — Уватский, Вагайский и Упоровский.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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