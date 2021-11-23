В Башкирии подтвердили 673 случая COVID-19 за сутки

В Башкирии подтвердили 673 случая коронавируса за сутки, выздоровели 672 человека.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный Минздрав. С начала пандемии в республике заболели 101 677 жителей, вылечились 90 540.

Также стало известно, что в Севастополе сохраняются достаточно высокие темпы вакцинации от COVID-19, заявил глава местного Департамента здравоохранения Виталий Денисов. По его словам, в городе ежедневно делается 1,5—2 тыс. прививок, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.